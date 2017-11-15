"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья Агуэро

"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

"У Серхио случился приступ головокружения. Он не терял сознания. Его доставили в больницу в качестве меры предосторожности для осмотра у врачей. Медицинский штаб команды оценит состояние Агуэро перед гостевым матчем Премьер-лиги с "Лестером" - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "горожан".

Напомним, что Агуэро стало плохо в перерыве товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии. По данным СМИ, причиной произошедшего стало резкое снижение артериального давления.

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