"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по травме Махреза

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"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по травме Махреза

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез избежал серьёзной травмы, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний алжирец прошёл медобследование в связи с повреждением голеностопа, по итогам которого стало понятно, что футболист выбыл на незначительный срок.

Таким образом, Махрез сможет принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Челси", который запланирован на 5 августа. | http://soccernews.ru

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