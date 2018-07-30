"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по травме Махреза

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез избежал серьёзной травмы, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний алжирец прошёл медобследование в связи с повреждением голеностопа, по итогам которого стало понятно, что футболист выбыл на незначительный срок.

Таким образом, Махрез сможет принять участие в матче за Суперкубок Англии против "Челси", который запланирован на 5 августа. | http://soccernews.ru