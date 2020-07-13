"Манчестер Сити" выступил с заявлением в связи с отменой дисквалификации команды в еврокубках

"Манчестер Сити" отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить отстранение команды от участия в еврокубках в двух ближайших сезонах.

"На данный момент "Манчестер Сити" и его юристы ещё не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует принятое решение, которое подтверждает правомерность действий клуба. Клуб хотел бы поблагодарить членов заседания за усердие и корректный судебный процесс", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что штраф "горожан", согласно решению суда, был уменьшен с 30 до 10 миллионов евро, а дисквалификацию аннулировали полностью.

Таким образом, "Сити" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Из топ-4 АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уже точно не вылетит.

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