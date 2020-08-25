"Манчестер Сити" выясняет, можно ли купить Месси без нарушения финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" не оставляет попытки осуществить трансфер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Клуб выясняет, можно ли будет купить аргентинца без нарушения правил финансового фэйр-плей, утверждает ESPN.

По данным издания, пока не ясно, отпустит ли каталонский клуб своего капитана в другую команду. "Горожане" пристально следят за ситуацией.



Отметим, что в контракте 33-летнего игрока прописана сумма отступных в размере 700 миллионов рублей.

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