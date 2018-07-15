"Манчестер Сити" взбешён из-за последнего трансфера "Челси", сообщает ESPN.

По сведениям издания, в стане "горожан" уверены, что новичок "синих" Жоржиньо хотел перебраться на "Этихад Стэдиум", однако "Наполи" вынудил его принять предложение лондонского клуба.

В связи с этим, представители "Сити" затаили обиду и теперь не намерены вести дела с "партенопейцами".

Напомним, что "Челси" купил Жоржиньо за 57 миллионов евро, также в сделку включены бонусы в размере 8 миллионов. | http://soccernews.ru