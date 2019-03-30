"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Фулхэм" со счётом 2:0.

В составе "горожан" отличились португальский полузащитник Бернарду Силва и аргентинский форвард Серхио Агуэро.

"Фулхэм" – "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Бернарду Силва, 5 - 0:1, Агуэро, 27 - 0:2.

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Кристи, Чемберс, Ле Маршан, Сессеньон, Замбо-Ангисса, Бабел (Макдоналд, 88), Кэрни (Шюррле, 70), Айите (Кебано, 64), Брайен.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, де Брюйне (Фернандиньо, 75), Гюндоган, Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Марез, 88), Агуэро (Габриэл Жезус, 57).

Благодаря этой победе "Сити" возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги, а "Фулхэм" остался на 19-й строчке.

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