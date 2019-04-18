"Манчестер Сити": "Wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepg"



Пресс-служба "Манчестер Сити" нервно отреагировала на вылет команды из Лиги Чемпионов после отменного гола Рахима Стерлинга в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (4:3).

На 93-й минуте Стерлинг отправил мяч в соперника соперника, но главный судья Джюнейт Чакыр отменил гол, воспользовавшись видеоповтором.

После этого в официальном твиттере манкунианцев появилась запись: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw".

В полуфинале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом".

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