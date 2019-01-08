"Манчестер Сити" за 3 года заработал на продаже невостребованных игроков более 150 млн евро
"Реал" сегодня, 8 января, представил нового игрока команды - Браима Диаса.
Футболист перешел в мадридский клуб из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро плюс бонусы (24,5 млн евро).
Стоит отметить, что в составе "Сити" Диас участвовал всего в 4 матчах.
"Манчестер Сити" уже не в первый раз продает игроков, которые не смогли показать себя в команде, однако цена на них всегда высокая.
За последние три года английский клуб отпустил группу футболистов с общим количеством выходов в стартовом составе в 33 игр за 152 млн евро.
Келечи Ихеаначо в "Лестер" - 25,4 млн фунтов (28,3 млн евро) - 20 выходов в стартовом составе;
Браим Диас в "Реал" - 22 млн фунтов (24,5 млн евро) - 4 выхода в стартовом составе;
Ангус Ганн в "Саутгемптон" - 13,5 млн фунтов (15 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Энес Унал в "Вильярреал" - 12,7 млн. фунтов (14,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Джейсон Денайер в "Лион" - 9,9 млн фунтов (11 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Джейдон Санчо в "Боруссию" Дортмунд - 9,1 млн фунтов (10,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Пабло Маффео в "Штутгарт" - 8,8 млн фунтов (9,8 млн евро) - 3 выхода в стартовом составе;
Рони Лопес в "Монако" - 8,8 млн фунтов (9,8 млн евро) - 3 выхода в стартовом составе;
Карим Рекик в "Марсель" - 7,5 млн фунтов (8,4 млн евро) - 1 выход в стартовом составе;
Анджелино в ПСВ - 5,6 млн фунтов (3,2 млн евро) - 1 выход в стартовом составе;
Оливье Нтчам в "Селтик" - 5,5 млн фунтов (3,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Секо Фофана в "Удинезе" - 4,2 млн.ф унтов (4,7 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;
Берсант Целина в "Суонси" - 3,8 млн фунтов (4,2 млн евро) - 1 выход в стартовом составе.
"Манчестер Сити" в текущем сезоне набрал 50 баллов и расположился на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.
опрос
главное
-
"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги
-
"Тоттенхэм" минимально побеждает "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года
-
Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"
-
Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 января
-
"Челси" теряет своего форварда
-
"Валенсия" в Кубке Испании уступила хихонскому "Спортингу"
-
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с Эррерой
-
"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги
-
"Тоттенхэм" минимально побеждает "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
"Барселона" через несколько дней может объявить об еще одном трансфере
-
Кейн поднялся на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории "Тоттенхэма"
-
В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года
-
Стала известна приблизительная дата возвращения на поле защитника "Манчестер Сити"
-
Гаттузо заблокировал продажу игрока
-
Суд продает недвижимость Артуро Видаля
-
Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"
-
"Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили
-
Сульшер прокомментировал травму Погба
-
"Зенит" сделал важное заявление о возвращении Ригони из аренды
-
Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака"
-
Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль" или "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" определил главную цель на зимнее трансферное окно
-
"Зенит" нашел кандидата на усиление левого фланга обороны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10