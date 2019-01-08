"Манчестер Сити" за 3 года заработал на продаже невостребованных игроков более 150 млн евро

"Реал" сегодня, 8 января, представил нового игрока команды - Браима Диаса.

Футболист перешел в мадридский клуб из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро плюс бонусы (24,5 млн евро).

Стоит отметить, что в составе "Сити" Диас участвовал всего в 4 матчах.

"Манчестер Сити" уже не в первый раз продает игроков, которые не смогли показать себя в команде, однако цена на них всегда высокая.

За последние три года английский клуб отпустил группу футболистов с общим количеством выходов в стартовом составе в 33 игр за 152 млн евро.

Келечи Ихеаначо в "Лестер" - 25,4 млн фунтов (28,3 млн евро) - 20 выходов в стартовом составе;

Браим Диас в "Реал" - 22 млн фунтов (24,5 млн евро) - 4 выхода в стартовом составе;

Ангус Ганн в "Саутгемптон" - 13,5 млн фунтов (15 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Энес Унал в "Вильярреал" - 12,7 млн. фунтов (14,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Джейсон Денайер в "Лион" - 9,9 млн фунтов (11 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Джейдон Санчо в "Боруссию" Дортмунд - 9,1 млн фунтов (10,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Пабло Маффео в "Штутгарт" - 8,8 млн фунтов (9,8 млн евро) - 3 выхода в стартовом составе;

Рони Лопес в "Монако" - 8,8 млн фунтов (9,8 млн евро) - 3 выхода в стартовом составе;

Карим Рекик в "Марсель" - 7,5 млн фунтов (8,4 млн евро) - 1 выход в стартовом составе;

Анджелино в ПСВ - 5,6 млн фунтов (3,2 млн евро) - 1 выход в стартовом составе;

Оливье Нтчам в "Селтик" - 5,5 млн фунтов (3,1 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Секо Фофана в "Удинезе" - 4,2 млн.ф унтов (4,7 млн евро) - 0 выходов в стартовом составе;

Берсант Целина в "Суонси" - 3,8 млн фунтов (4,2 млн евро) - 1 выход в стартовом составе.

"Манчестер Сити" в текущем сезоне набрал 50 баллов и расположился на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.