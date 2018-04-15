"Манчестер Сити" за пять туров до конца АПЛ стал чемпионом Англии

Теги манчестер ситиманчестер юнайтед

"Манчестер Сити" за пять туров до конца АПЛ стал чемпионом Англии"Манчестер Сити" за пять туров до конца английской Премьер-Лиги стал чемпионом своей страны.

Так, после сегодняшней победы "Вест Бромвича" над "Манчестер Юнайтед" отрыв между "горожанами" и их главными конкурентами в лице "красных дьяволов" остался на прежнем уровне в 16 очков. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы официально оформили свою победу в текущем розыгрыше АПЛ.

Напомним, Почеттино заранее поздравил "Манчестер Сити" с чемпионством. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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