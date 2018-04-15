"Манчестер Сити" за пять туров до конца АПЛ стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" за пять туров до конца английской Премьер-Лиги стал чемпионом своей страны.

Так, после сегодняшней победы "Вест Бромвича" над "Манчестер Юнайтед" отрыв между "горожанами" и их главными конкурентами в лице "красных дьяволов" остался на прежнем уровне в 16 очков. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы официально оформили свою победу в текущем розыгрыше АПЛ.

Напомним, Почеттино заранее поздравил "Манчестер Сити" с чемпионством. | soccernews.ru