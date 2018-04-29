"Манчестер Сити" забил 100 голов в АПЛ в 35 матчах - это лучший результат с 1932 года

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыгрывает "Вест Хэм" (2:0, первый тайм).

Второй гол "горожан" стал для команды 100-м в нынешнем сезоне. Для этого клубу пришлось провести 35 матчей.

Стоит отметить, что ранее так же быстро 100 голов английский клуб забивал в далеком сезоне 1931/32. Тогда это сделал "Эвертон".

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