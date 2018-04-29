"Манчестер Сити" забил 100 голов в АПЛ в 35 матчах - это лучший результат с 1932 года

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" забил 100 голов в АПЛ в 35 матчах - это лучший результат с 1932 года

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыгрывает "Вест Хэм" (2:0, первый тайм).

Второй гол "горожан" стал для команды 100-м в нынешнем сезоне. Для этого клубу пришлось провести 35 матчей.

Стоит отметить, что ранее так же быстро 100 голов английский клуб забивал в далеком сезоне 1931/32. Тогда это сделал "Эвертон".

Не пропустите: Сане - первый игрок, возрастом до 23 лет, в ведущих чемпионатах, забивший больше 10 мячей и отдавший больше 10 голевых пасов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов