"Манчестер Сити" забил шесть голов "Арсеналу" шестью последними ударами в створ ворот

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"Манчестер Сити" забил шесть голов "Арсеналу" шестью последними ударами в створ ворот

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Арсеналом" (3:0, первый тайм).

В этом поединке "горожане" забили три гола тремя ударами в створ ворот "канониров".

Стоит отметить, что несколько дней назад "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" (3:0) в финале Кубка Лиги. Тогда манкунианцам потребовалось для этого также все три удара.

Таким образом "Сити" забил "Арсеналу" шесть голов шестью последними ударами в створ ворот.

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