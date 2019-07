"Манчестер Сити" забил шесть голов китайскому клубу (видео)

"Манчестер Сити" в товарищеском матче разгромил китайский "Китчи", который базируется в Гонконге. Победу манкунианцам принес дубль Рахима Стерлинга, а также голы Лероя Сане, Давида Сильвы, Набиля Тауйзи и Айкера Посо. У китайцев отличилсь Ло Цзычхунь.

"Китчи" Гонконг – "Манчестер Сити" Англия - 1:6 (0:3)

Голы: Сильва, 13 - 0:1, Сане, 40 - 0:2, Стерлинг, 43 - 0:3, Сане, 55 - 0:4, Тауйзи, 80 - 0:5, Ло Цзычхунь, 85 - 1:5, Посо, 88 - 1:6

"Манчестер Сити": Браво, Уокер (Дойл, 64), Стоунз (Харвуд-Беллис, 72), Лапорт (Данило, 64), Тасенде (Зинченко, 46), Гюндоган (Фоден, 72), Сильва (Родри, 46), де Брюйне (Гарсия, 64), Сане (Посо, 72), Силва (Дионку, 64), Стерлинг (Туайзи, 72)

