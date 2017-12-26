"Манчестер Сити" заинтересован в подписании хавбека дортмундской "Боруссии"

Теги манчестер ситиборуссия дортмундюлиан вайгль

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании хавбека дортмундской "Боруссии"Английский "Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля.

Как информирует El Mundo Deportivo, 22-летний хавбек "шершней", действующий в опорной зоне, стал одной из главных трансферных целей для "горожан" на следующее лето.

В нынешнем сезоне Вайгль забил 1 мяч в 18 играх за "Боруссию".

Напомним, "Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | soccernews.ru

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