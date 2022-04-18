"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Леау

Теги рафаэл леаумиланманчестер сити

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Леау

Фото: твиттер Леау\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере нападающего сборной Португалии и "Милана" Рафаэля Леау, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "горожане" начали переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем.

Отмечается, что "Милан" не горит желанием отпускать Леау. "Россонери" могут рассмотреть предложения о трансфере португальца, которые будут начинаться от 70 миллионов евро.

Сообщается, что "Милан" хочет продлить контракт с нападающим, предложив ему соглашение до 2026 года с повышением оклада до 4.5 миллионов евро.

Также не пропустите: Пике получил миллионы за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов