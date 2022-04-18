"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Леау

Фото: твиттер Леау\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере нападающего сборной Португалии и "Милана" Рафаэля Леау, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "горожане" начали переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем.

Отмечается, что "Милан" не горит желанием отпускать Леау. "Россонери" могут рассмотреть предложения о трансфере португальца, которые будут начинаться от 70 миллионов евро.

Сообщается, что "Милан" хочет продлить контракт с нападающим, предложив ему соглашение до 2026 года с повышением оклада до 4.5 миллионов евро.

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