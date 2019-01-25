"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута"

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"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута"

"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута" Асмира Беговича, передает Sky Sports.

"МС" планирует заменить футболистом вратаря Эдерсона.

Контракт 31-летнего Беговича с "Борнмутом" заканчивается 30 июня 2021 года. 

Стоимость голкипера - 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 22 матчах и пропустил 42 гола.

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