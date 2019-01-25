"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута"
"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута" Асмира Беговича, передает Sky Sports.
"МС" планирует заменить футболистом вратаря Эдерсона.
Контракт 31-летнего Беговича с "Борнмутом" заканчивается 30 июня 2021 года.
Стоимость голкипера - 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 22 матчах и пропустил 42 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11