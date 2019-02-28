"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией
"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с немецкой компанией Puma, сообщает официальный сайт клуба.
Речь идёт о соглашении сроком на десять лет на сумму, по разным данным, 600-650 миллионов фунтов (700-760 млн евро).
Договор вступит в силу с 1 июля 2019 года. Puma станет техническим спонсором "Сити" вместо американского бренда Nike.
По итогам 28 туров "горожане" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 очков. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет всего один балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14