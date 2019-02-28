"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией

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"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с известной немецкой компанией

"Манчестер Сити" заключил выгодный контракт с немецкой компанией Puma, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идёт о соглашении сроком на десять лет на сумму, по разным данным, 600-650 миллионов фунтов (700-760 млн евро).

Договор вступит в силу с 1 июля 2019 года. Puma станет техническим спонсором "Сити" вместо американского бренда Nike.

По итогам 28 туров "горожане" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 очков. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет всего один балл.

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