"Манчестер Сити" заплатит Санчесу бонус в размере 34 миллионов евро, если его трансфер состоится летом

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"Манчестер Сити" заплатит Санчесу бонус в размере 34 миллионов евро, если его трансфер состоится летом

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Сити" летом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы могут заплатить игроку 34 миллиона в качестве подписного бонуса, если его трансфер состоится через полгода. Зарплата форварда составит 14,5 миллионов евро в год.

Впрочем "горожане" пытаются оформить переход 29-летнего Санчеса в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" предлагает за него 23 миллиона евро, но "канониры" оценивают чилийца в 40 миллионов. Если трансфер состоится в январе, то бонус Санчеса будет меньше.

Не пропустите: "Манчестер Сити" согласовал личный контракт с Санчесом. | http://soccernews.ru

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