"Манчестер Сити" заплатит за Данило 35 миллионов евро

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"Манчестер Сити" заплатит за Данило 35 миллионов евро

Защитник мадридского "Реала" Данило в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы согласовали трансфер 26-летнего бразильца. Сумма сделки составит 35 миллионов евро, из которых пять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

Ожидается, что Данило заключит с "Манчестер Сити" контракт до лета 2022 года. В борьбе за правого латераля "горожане" опередили лондонский "Челси". | http://soccernews.ru

 

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