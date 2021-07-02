"Манчестер Сити" заработает на трансфере Санчо в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Санчо
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Sun, "Манчестер Сити", который в 2017 году продал Санчо в "Боруссию", получит 15% с трансфера футболиста.
Ранее сообщалось, что "МЮ" заплатит за Санчо 85 миллионов евро. Таким образом, "Сити" полагается около 12 миллионов евро.
Санчо является воспитанником "горожан". Он находился в структуре клуба с 2015 по 2017 год.
Читайте также: "Боруссия" подтвердила переход Санчо в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18