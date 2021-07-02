"Манчестер Сити" заработает на трансфере Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, "Манчестер Сити", который в 2017 году продал Санчо в "Боруссию", получит 15% с трансфера футболиста.

Ранее сообщалось, что "МЮ" заплатит за Санчо 85 миллионов евро. Таким образом, "Сити" полагается около 12 миллионов евро.

Санчо является воспитанником "горожан". Он находился в структуре клуба с 2015 по 2017 год.

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