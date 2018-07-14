"Манчестер Сити" заработал больше других клубов на участии своих игроков на ЧМ-2018

Опубликован рейтинг клубов, больше всех заработавших на участии своих игроков на Чемпионате Мира 2018 года.

Всего ФИФА заплатит клубам около 180 миллионов евро, а первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 4 417 500 евро

2. "Реал" - 4 316 800 евро

3. "Челси" - 3 964 600 евро

4. "Тоттенхэм" - 3 843 100 евро

5. "Барселона" - 3 658 900 евро

6. ПСЖ - 3 610 100 евро

7. "Манчестер Юнайтед" - 3 348 800 евро

8. "Монако" - 3 002 900 евро

9. "Атлетико" - 2 671 900 евро

10. "Ювентус" - 2 489 500 евро.

Среди российских клубов лидером стал "Локомотив" (1,7 млн евро), занявший 20-е место в рейтинге.

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