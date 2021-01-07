"Манчестер Сити" ждёт предложений от "Лацио" по Зинченко

"Манчестер Сити" готов рассмотреть продажу защитника Александра Зинченко в "Лацио", утверждает итальянская пресса.

Римский клуб не намерен платить за 24-летнего футболиста требуемые 20 миллионов евро, поэтому наиболее вероятен вариант с арендой.

При этом "орлы" могут себе позволить зарплату украинского универсала, которая составляет 1,15 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 7 матчей и сделал 1 ассист.

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