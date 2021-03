Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных

От поединков "Манчестер Юнайтед" с грандами в последнее время преимущественно ожидают скучных "нулей". Сульшер делает ставку на осторожную тактику и преимущественно достигает своего. Однако на этот раз "Ман Сити" уже на второй минуте привез себе пенальти. 101-на секунда – самый быстрый пропущенный гол для хозяев "Этихада" за всю историю. Команда Пепа Гвардиолы уже привыкла к тому, что не уступает в счете даже в течение матча, и так и не смогла спасти встречу. Таким образом прервалась невероятная беспроигрышная серия горожан – 28 матчей. Предыдущая поражение датировано еще ноябрем прошлого года (0:2 от "Тоттенхэма"). Интересно, что "Ман Сити" впервые проиграл, когда в центре защиты с первых минут вышел дуэт Диаш-Стоунз. Героем матча многие признали Дина Хендерсона. Голкипер МЮ совершил 6 сейвов (личный рекорд) и помог Сульшеру установить личное достижение. Норвежец превзошел даже легендарного Алекса Фергюсона. Ведь ранее ни один менеджер "красных дьяволов" не сумел выиграть свои первые выездные дерби против "Сити". Эта победа имела и турнирное значение, поскольку помогла защитить второе место от посягательств "Лестера".

Логически невозможно объяснить все то, что происходит с "Ливерпулем". Даже эпидемия травм не может служить оправданием для шести подряд поражений на домашнем стадионе. Такого с мерсисайдцами не случалось за все время существования. Хотя отставание от зоны Лиги Чемпионов не выглядит критическим, но потенциальная 10-ступенька в турнирной таблице совсем не подходит действующему чемпиону. Юрген Клопп вполне оправдано может жаловаться на нефарт. Если раньше родные стены помогали "Ливерпулю" вытаскивать сложные матчи, то сейчас всё наоборот. "Энфилд" будто очарован. В 2021 году хозяева этой арены забили здесь только один гол – пенальти против "Манчестер Сити". Игроки "красных" уже нанесли за этот период более 100 ударов по воротам соперников. Что говорить, когда даже "Фулхэм" взял здесь три очка. До Марио Лемина последним игроком "коттеджеров", которые забивали "Ливерпулю" на выезде, был Джон Коллинз в марте 2006-го! А у Скотта Паркера теперь больше побед (1) на "Энфилде" в статусе менеджера, чем игрока (0). Мистика!

"Тоттенхэм" вновь демонстрирует признаки жизни. Четыре победы подряд, три из них – в АПЛ. Очевидно, одной из причин таких результатов стала монструозное форма Гарета Бэйла. За этот период валлиец забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. За первые 16 встреч после возвращении в Лондон Бэйл забил лишь четыре раза. Похоже, гольф опять не первый в списке приоритетов футболиста. Невозможно также игнорировать достижения Харри Кейна. Капитан уже достиг отметки в более 13 голов и ассистов. Последним англичанином, которому это удавалось в рамках АПЛ, был Стивен Джеррард 7 лет назад. Если бы у "Тоттенхэма" был состав, который был бы способен поддерживать уровень своего лидера... Кейн все серьезнее претендует на звание лучшего игрока сезона. Харри успевает и в атаке, и в обороне. Ни один игрок не может похвастаться показателем 30+ в трех компонентах: удары, созданные шансы и выносы мяча от собственных ворот. Мы не можем обойти вниманием второй гол Кейна. Он в очередной раз забил после ассиста Сон Хин Мина. Это уже 14-й мяч этой парочки в рамках текущего сезона. Новый рекорд АПЛ установлен за 11 туров до окончания чемпионата. Но это еще не все! Этот гол стал для "Тоттенхэма" 100-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Среди всех команд европейской топ-пятерки есть только одна, которая забила больше, – "Бавария" (106).

"Барселона" одержала очередную убедительную победу. "Осасуна" пропустила дважды, но Месси не забил. Таким образом аргентинец прервал голевую серию в Ла Лиге на 9-ти поединках. Зато отличился Мориба. Каталонцы стали единственной командой чемпионата, в составе которой есть три авторы голов, моложе 19 лет (еще Педри и Фати). Казалось, после провала на старте сезона коллектив Рональда Кумана ни на что не претендует, но прямо сейчас до первого места остались считанные очки.

Если "Атлетико" на фоне гигантского отрыва решил позаигрывать с преследователями, то это будет очень плохой идеей. Еще месяц назад чемпионство "матрасников" не вызывало сомнений. Однако в новом году команда добыла лишь две победы в шести матчах. Теперь максимум желаний – 6 очков преимущества над "Барселоной", но для этого еще нужно обыграть кусачий "Атлетик". Мадридское дерби началось для хозяев роскошно. Суарес забил 17-й гол в нынешнем сезоне, что уже больше, чем за весь предыдущий. Когда-то умение оберегать результат было визитной карточкой "Атлетико". Однако в последнее время с этим проблемы. Дело не только в отчетном матче. Казалось, что проблемы "Реала" не позволят осуществить камбэк, но Зидан постоянно открывает в своей команде скрытые резервы. Хотя Бензема таким не назовешь. Француз является лидером Ла Лиги по количеству голов после 88-й минуты или позже (второй, кстати, Суарес). В конце концов наставник Королевского клуба сохранил приятную традицию. Зидан никогда не проигрывал в выездных матчах против "Атлетико". "Реал" остался единственной командой Ла Лиги, которая до сих пор не капитулировала на "Ванда Метрополитано" в рамках чемпионата. Интрига в Примере засияла новыми красками. Концовка сезона обещает быть жаркой – претендентов на титул до сих пор трое.

Курьез тура в Европе. Марко Дмитрович снова хотел записать в свой актив забитый мяч. В нынешнем сезоне голкипер "Эйбара" уже забивал в ворота "Атлетико". На этот раз серб получил шанс спасти свою команду от поражения в Кадисе, но в начале второго тайма не забил пенальти. Голкиперов с таким антидостидением в 21 веке в рамках Ла Лиги только двое. Первым был Альбано Биссари еще в 2004-м.

