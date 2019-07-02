"Манчестер Юнатед" готов купить Фернандеша

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"Манчестер Юнатед" готов купить Фернандеша

Хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш в скором времени может стать игроком "Манчестер Юнайтед", передает Daily Mirror.

По данным источника, "красные дьяволы" уже согласовали условия контракта с 24-летним португальцем. Осталось прийти к соглашению с клубом.

Агенты манкунианцев вчера, 1 июня, встретились с представителями игрока. "МЮ" готов потратить на полузащитника около 34 миллионов евро, однако лиссабонский клуб отпустит футболиста лишь за 55 миллионов евро. 

В минувшем сезоне игрок выступал в 53 матчах, забив 32 гола и сделав 18 ассистов. Его контракт со "Спортингом" рассчитан на 4 года. 

А еще: "Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша| http://soccernews.ru
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