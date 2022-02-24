"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "МЮ"

В рамках первой игры 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

Открыл счет в матче на 7-й минуте Жоау Фелиш, "МЮ" с помощью гола Эланги сравнял счет на 80-й минуте.

"Атлетико" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1

Голы: Жоау Фелиш, 7 - 1:0, Эланга, 80 - 1:1

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди (Лемар, 76), Кондогбиа, Эррера, Льоренте, Корреа, Жоау Феликс (Гризманн, 76).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67), Погба (Матич, 66), Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82).

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