"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с Эррерой

"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Андером Эррерой до лета 2019 года, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" сделало такой шаг, чтобы 28-летний испанец с января не мог вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что контракт Эрреры с "МЮ" истекал летом 2018 года и стороны пока не сумели договориться о его продлении. Интерес к хавбеку проявляют "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико".

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