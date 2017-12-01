"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с Эррерой
"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Андером Эррерой до лета 2019 года, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство "красных дьяволов" сделало такой шаг, чтобы 28-летний испанец с января не мог вести переговоры с другими клубами.
Напомним, что контракт Эрреры с "МЮ" истекал летом 2018 года и стороны пока не сумели договориться о его продлении. Интерес к хавбеку проявляют "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|14
|32
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|14
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|14
|21
|9
|Лестер Сити
|14
|17
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|17
|11
|Саутгемптон
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|15
|13
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|14
|Борнмут
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Вест Бромвич Альбион
|14
|12
|17
|Эвертон
|13
|12
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|14
|9