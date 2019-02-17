"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"

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"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"

"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает The Independent.

Английский клуб планирует приобрести 24-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Ранее "МЮ" уже предлагал "Интеру" купить словацкого футболиста за 60 миллионов евро, однако миланский клуб отклонил предложение. "Интер" готов отпустить игрока не менее чем за 90 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан 2022 года.

Шкриньяр перешёл в "Интер" летом 2017 года из "Сампдории" за 34 миллиона евро. В текущем сезоне футболист участвовал в 21 матче и не отметился результативными результатами. 

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