"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

Три английских топ-клуба претендуют на полузащитника немецкого "Хоффенхайма" Надима Амири, информирует le10sport.

По сведениям источника, в услугах 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 23 миллиона евро, заинтересованы лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед". Предпринять попытки подписать перспективного игрока клубы из Туманного Альбиона рассчитывают по окончанию текущего сезона.

В нынешнем сезоне Амири забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Хоффенхайм".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" все еще надеется подписать Гризманна. | soccernews.ru