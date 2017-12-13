"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цель

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"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за общую трансферную цельТри английских топ-клуба претендуют на полузащитника немецкого "Хоффенхайма" Надима Амири, информирует le10sport.

По сведениям источника, в услугах 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 23 миллиона евро, заинтересованы лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед". Предпринять попытки подписать перспективного игрока клубы из Туманного Альбиона рассчитывают по окончанию текущего сезона.

В нынешнем сезоне Амири забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Хоффенхайм".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" все еще надеется подписать Гризманна. | soccernews.ru

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