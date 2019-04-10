"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Коутиньо, Месси, Суарес - в основе каталонского клуба

Главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот, МакТоминай, Фред, Погба, Рэшфорд, Лукаку.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Лангле, Альба.

Начало встречи в 22:00 мск.

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