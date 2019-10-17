"Манчестер Юнайтед", "Бавария" и ещё три клуба поспорят за швейцарского хавбека

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"Манчестер Юнайтед", "Бавария" и ещё три клуба поспорят за швейцарского хавбека

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа привлёк внимание сразу пяти топ-клубов, сообщает Bild.

По сведениям издания, за 22-летнего швейцарца будут бороться "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Интер".

"Жеребята" готовы продать одного из своих лидеров, однако не менее чем за 50 миллионов евро.

Закариа выступает за "Боруссию М" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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