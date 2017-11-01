"Манчестер Юнайтед" - "Бенфика" - 2:0, "Базель" - ЦСКА - 1:2 (обзоры)

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"Манчестер Юнайтед" - "Бенфика" - 2:0, "Базель" - ЦСКА - 1:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе А.

Видео: "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика" - 2:0.

 

Видео: "Базель" - ЦСКА - 1:2.

 

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
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