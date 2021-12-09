"Манчестер Юнайтед" без Роналду не смог обыграть "Янг Бойз"

Фото: твиттер "МЮ"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Янг Бойзом".

"МЮ" с 11 очками финишировал на первом месте в группе. "Янг Бойз" покидает еврокубки.

"Манчестер Юнайтед" Англия - "Янг Бойз" Швейцария 1:1

Голы: Гринвуд, 9 - 1:0, Ридер, 42 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон (Хитон, 68), Уан-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менджи, 61), Мата (Сэвидж, 89), Лингард (Икбал, 89), ван де Бек, Диалло (Шортайр, 68), Гринвуд, Эланга.

"Янг Бойз": Фэвр, Масерас, Лустенбергер, Камара (Лаупер, 77), Лефор, Нгамале, Ридер (Хефти, 62), Мартинс Перейра, Эбишер (Сьерро, 62), Сьебатшо (Канга, 62), Элиа (Майер, 87).

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