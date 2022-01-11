"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом победил "Астон Виллу".

Единственный гол в начале встречи забил Скотт Мактомини.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)

Гол: Мактомини, 8 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 85), Мактомини, Кавани (ван де Бек, 72), Рэшфорд (Эланга, 86), Гринвуд.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Филоджин-Байдейс, 86), Кэш, Буэндиа (Эль-Гази, 79), Ингз, Уоткинс.

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