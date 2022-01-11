"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии

Теги манчестер юнайтедастон вилла

"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом победил "Астон Виллу".

Единственный гол в начале встречи забил Скотт Мактомини.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Мактомини, 8 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 85), Мактомини, Кавани (ван де Бек, 72), Рэшфорд (Эланга, 86), Гринвуд.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Филоджин-Байдейс, 86), Кэш, Буэндиа (Эль-Гази, 79), Ингз, Уоткинс. 

Не пропустите: Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 января

Главные новости дня: 10 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов