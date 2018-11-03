"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рэшфорда вырвал победу над "Борнмутом"

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"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рэшфорда вырвал победу над "Борнмутом"

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях одолел "Борнмут".

"Вишни" открыли счёт в дебюте матча благодаря голу Каллума Уилсона, однако ещё до перерыва "красные дьяволы" восстановили паритет усилиями Антони Мартиаля. Ну а развязка наступила в концовке поединка, когда точный выстрел Маркуса Рэшфорда принёс манкунианцам победу.

Теперь в активе "МЮ" 20 очков и они догнали "Борнмут" в турнирной таблице АПЛ - команды делят 6 и 7 место.

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Уилсон, 11 - 1:0, Мартиаль, 35 - 1:1, Рэшфорд, 90 - 1:2.

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Смит, Фрэнсис, Лерма, Фрэйзер (Айб, 74), Брукс, Кук (Гослинг, 68), Станислас (Серман, 90), Уилсон.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделёф, Мата (Рэшфорд, 56), Фред (Эррера, 56), Мартиаль, Погба, Санчес (Лингард, 78), Матич.

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