"Манчестер Юнайтед" близок к достижению соглашения по трансферу Джастина Клюйверта

Английский "Манчестер Юнайтед" близок к достижению соглашения по трансферу вингера амстердамского "Аякса" Джастина Клюйверта.

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" уже в ближайшее время должны договориться о переходе в свой стан 18-летнего игрока голландского клуба.

В нынешнем сезоне Клюйверт забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за "Аякс".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для Де Хеа. | soccernews.ru