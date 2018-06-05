"Манчестер Юнайтед" близок к еще одному трансферу

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"Манчестер Юнайтед" близок к еще одному трансферу

Защитник "Порту" Диогу Далот перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование в английском клубе. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

19-летний Далот в минувшем сезоне провел за "Порту" 28 матчей и забил 2 гола.

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