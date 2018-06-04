"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу

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"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает BBC Sport.

По сведениям издания, футболист в ближайшие дни пройдет медосмотр в английском клубе. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро. Хавбек уже покинул расположение сборной Бразилии, чтобы завершить трансфер.

В минувшем сезоне 25-летний Фред провел за "Шахтер" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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