"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Фабиньо

Защитник "Монако" Фабиньо, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы близки к достижению договорённости по трансферу 23-летнего футболиста. Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за бразильца порядка 50 миллионов евро, включая бонусы.

В минувшем сезоне Фабиньо сыграл за "Монако" 56 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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