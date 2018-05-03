"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию лидера "Лацио"

Теги сергей милинкович-савичлациоманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию лидера "Лацио""Манчестер Юнайтед" стал главным кандидатом на приобретение хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что ранее игроком интересовалась "Барселона". Испанцы не захотели подписывать футболиста почти за 90 миллионов евро, что требовали в "Лацио".

В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл в 45-ти матчах, в которых забил 14 голов.

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