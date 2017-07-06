"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку, информирует Daily Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" в последний момент перехватили 24-летнего нападающего "ирисок" у лондонского "Челси", который вел игрока на протяжении всего первого месяца лета. Трансфер бельгийца обойдется "Юнайтед" в 85 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лукаку забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Эвертон".

Напомним, Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru