"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нового защитника

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмтоби алдервейрелд

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нового защитника"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду, информирует Evening Standard.

По сведениям источника, "красные дьяволы" серьезно продвинулись в переговорах со "шпорами" по трансферу 29-летнего бека. Бельгиец обойдется "Юнайтед" в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может поучаствовать с "Реалом" и ПСЖ в тройной сделке. | soccernews.ru

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