"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию очередного новичка

Теги манчестер юнайтединтер миланиван перишичвиктор линделефромелу лукаку

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию очередного новичкаАнглийский "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию своего очередного новичка, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вслед за Виктором Линделефом и Ромелу Лукаку готовятся подписать вингера миланского "Интера" Ивана Перишича. Трансфер 28-летнего хорвата обойдется "Юнайтед" в 45 миллионов евро. В новом клубе Перишич будет получать 115 тысяч евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро. | soccernews.ru

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