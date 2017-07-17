"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию очередного новичка

Английский "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию своего очередного новичка, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вслед за Виктором Линделефом и Ромелу Лукаку готовятся подписать вингера миланского "Интера" Ивана Перишича. Трансфер 28-летнего хорвата обойдется "Юнайтед" в 45 миллионов евро. В новом клубе Перишич будет получать 115 тысяч евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро. | soccernews.ru