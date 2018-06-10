"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию одной из главных трансферных целей "Реала"

Теги манчестер юнайтедальваро одриосолареал мадридреал сосьедад

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию одной из главных трансферных целей "Реала""Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолы.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" готовы заплатить за 22-летнего бека басков 50 миллионов евро, что на 10 миллионов евро больше предложения мадридского "Реала", который также претендует на футболиста. Самому игроку манкунианцы предлагают тоже более выгодные условия личного контракта, нежели "сливочные".

В завершившемся сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов продать Де Хеа при одном условии. | soccernews.ru

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