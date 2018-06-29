"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"

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"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"

Вратарь "Сток Сити" Ли Грант в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" подпишут 35-летнего англичанина в качестве свободного агента.

Ожидается, что Грант станет третьим голкипером "МЮ" после Давида Де Хеа и Серхио Ромеро. Стороны заключат однолетний контракт.

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