"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует The Times.

По сведениям издания, сделка по трансферу 27-летнего бека "старой синьоры" будет закрыта сразу же по окончанию текущего сезона. За бразильца "красным дьяволам" придется выложить порядка 67 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по Бэйлу. | soccernews.ru