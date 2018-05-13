"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса""Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует The Times.

По сведениям издания, сделка по трансферу 27-летнего бека "старой синьоры" будет закрыта сразу же по окончанию текущего сезона. За бразильца "красным дьяволам" придется выложить порядка 67 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение по Бэйлу. | soccernews.ru

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