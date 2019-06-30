"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Фернандеша

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"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Как сообщает Express, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли из гонки за португальцем. Трансфер игрока может обойтись "МЮ" в 70 миллионов евро.

Контракт 24-летнего Фернандеша с клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 31 гол и 15 результативных передач в 52 матчах.

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