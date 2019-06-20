"Манчестер Юнайтед" близок к покупке игрока "Кристал Пэлас" за 62 миллиона евро

Теги манчестер юнайтедкристал пэласаарон уан-биссакатрансферы

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке игрока "Кристал Пэлас" за 62 миллиона евро
Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Record.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 62 миллиона евро. Трансфер Уан-Биссаки станет рекордным для крайних защитников. Нынешний рекорд принадлежит защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди, который перешел в английский клуб в 2017 году из "Монако" за 57,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой

Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов