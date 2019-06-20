"Манчестер Юнайтед" близок к покупке игрока "Кристал Пэлас" за 62 миллиона евро



Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Record.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 62 миллиона евро. Трансфер Уан-Биссаки станет рекордным для крайних защитников. Нынешний рекорд принадлежит защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди, который перешел в английский клуб в 2017 году из "Монако" за 57,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru