"Манчестер Юнайтед" близок к покупке португальского защитника

Защитник "Порту" Диогу Далот близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Metro, "красные дьяволы" выплатят клаусулу игрока, которая составляет 19 миллионов евро.

В минувшем сезоне Далот провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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