"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Санчо

Теги манчестер юнайтедджейдон санчоборуссия дортмундтрансферы

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Санчо Фото: инстаграм Санчо

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По сведениям журналиста Кристиана Фальке, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "МЮ" предложил "шмелям" 85 миллионов евро плюс бонусы. Личные условия контракт и агентское вознаграждение уже согласованы.

В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 38 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов