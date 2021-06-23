"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Санчо

Фото: инстаграм Санчо

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По сведениям журналиста Кристиана Фальке, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "МЮ" предложил "шмелям" 85 миллионов евро плюс бонусы. Личные условия контракт и агентское вознаграждение уже согласованы.

В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 38 играх.

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