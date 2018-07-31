"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, трансфер 23-летнего бека "сине-гранатовых" обойдется "красным дьяволам" в 40 миллионов евро. Сам колумбиец уже даже успел подписаться на инстаграм некоторых из своих будущих партнеров по команде.

Напомним, у Моуринью снова испортились отношения с руководством "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru