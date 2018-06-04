"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Порту"

Защитник "Порту" Диогу Далот должен присоединится к "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом.

Отметим, что "МЮ" выплатит клаусулу Далота, которая составляет 20 миллионов евро.

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