"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Порту"

Теги диогу далотманчестер юнайтедпорту

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Порту"

Защитник "Порту" Диогу Далот должен присоединится к "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом.

Отметим, что "МЮ" выплатит клаусулу Далота, которая составляет 20 миллионов евро.

Читайте также: "Интер" получил предложение по Шкриньяру. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов